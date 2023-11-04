عمرو الشيخ وأحمد شلبي يشاركان في أمسية شعرية بأوبرا دمنهور.. الإثنين

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بعد غد الاثنين الموافق 6 نوفمبر، ليلة شعرية على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا.

أمسية شعرية بدار أوبرا دمنهور

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية فى تمام الساعة السابعة مساء، وذلك بمشاركة مجموعة من شعراء مدينة دمنهور هم عمرو الشيخ، أحمد شلبي، صلاح اللقاني، بهجت صميدة ويديرها الشاعر والإعلامي محمود شرف.

وتستعرض الأمسية مجموعة من الإبداعات الشعرية للضيوف والتى تعالج العديد من الموضوعات إلى جانب تناول بعض الأشكال والقوالب المتخصصة فى هذا المجال.