السكريات والإفراط في ممارسة الرياضة.. أخطاء شائعة تعرضك لثبات الوزن

كثيرًا من ما يتبعوا حميات غذائية لإنقاص الوزن، يشعرون بالإحباط ويفقدون الأمل بسبب ثبات الوزن خلال فترة الحمية الغذائية، ما يدفعهم للتراجع مرة أخرى نتيجة عدم قدرتهم على حرق مزيد من الدهون.

وغالبًا ما يتعرض هؤلاء لهذا الأمر بعد مضي الأسابيع الأولى من النظام الغذائي، ويبحثون عن طرق وبدائل لاستمرار إنقاص الوزن وحرق الدهون بصورة منتظمة، أملًا في الوصول لوزن مثالي.

وحرصًا من “الدستور” على تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيه، نرصد الدليل الشامل لسكر ثبات الوزن عند اتباع نظام غذائي محدد، ويأتي ذلك وفقًا لدراسات صحية ميدانية ونماذج مجربة من قبل أشخاص اتبعوا أنظمة غذائية صحية، بناء على تعليمات أطباء وخبراء تغذية.

هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها البعض خلال النظام الغذائي تسبب ثبات الوزن، لذا يجب تجنب تلك الأخطاء أولًا، والتي تتضمن ما يلي:

أولًا: الامتناع عن الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف

خطأ شائع خلال فترة النظام الغذائي الصحي، حيث يجهل البعض أهمية هذه الأطعمة وإدخالها ضمن النظام الغذائي، وذلك لعملها على تفتيت الدهون المتراكمة.

ثانيا: تناول أطعمة ذات نسب سكريات عالية

يتفادى البعض الأطعمة ذات الدهون دون الاعتبار لنسبة السكريات، وهذا أمر خاطئ فيجب أيضًا الاعتبار لنسب السكريات والسعرات الحرارية وذلك بسبب تأثيرها الكبير على عملية ثبات الوزن

ثالثا: الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية.

قد يظن البعض أن الإفراط في التمارين البعض يساعد على إنقاص الوزن، ولكن الحقيقة إنها تساعد على ثبات الوزن كما تسبب الإرهاق، لذا يجب ممارسة التمارين الرياضية باعتدال.