السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروع المرسى النهري على الساحل الشرقي من النيل

محافظ بني سويف ووزير
محافظ بني سويف ووزير الموارد المائية والري

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، موقع مشروع إنشاء المرسى النهري على الساحل  الشرقي للنيل بمدينة بني سويف، والذي سيخدم الرحلات النيلية ويجعل من بني سويف محطة مهمة للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر، فضلًا عن عوائده الاقتصادية بتوفير فرص عمل لأبناء بني سويف ودعم القطاع السياحي وليتكامل مع مشروعات تنموية أخرى في القطاع.

وناقش المحافظ مع الوزير سبل إجراءات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع بتنفيذ المشروع، الذي يتضمن إنشاء مرسى نهري بطول 320 مترًا، ومنطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسي، فضلًا عن مناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة تقدر بنحو 6 أفدنة تقريبًا.

 نقلة في السياحة الداخلية 

وأشار المحافظ، إلى أهمية المشروع الذي يمثل إضافة لسلسلة المشروعات النوعية التي تشهدها بني سويف، لاسيما وأنه يأتي ضمن مخطط عام لمشروع إنشاء كورنيش شرقي للنيل والذي تسعى المحافظة في الحصول على موافقة الحكومة لاستكمال باقي مراحله، بما  يسهم في تحقيق نقلة في مجال السياحة الداخلية  ضمن مخرجات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية من أبرزها قطاع السياحة.

من جهته، كلَّف الوزير، مسؤولي قطاع حماية النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسي النهرى الخاص بالمحافظة خلال أسبوع من تاريخه طبقًا لمعايير اللجنة العليا لتراخيص النيل، مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل، مشيرًا إلى أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف المحافظات تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للإطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الري من توفير كل الاحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع.

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