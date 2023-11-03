الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف: لا زيادة فى تعريفة الركوب.. وإجراءات حاسمة حيال المخالفين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عدم زيادة تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس، والنقل على الطرق الداخلية، منعًا للاستغلال أو المغالاة، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين بأنواعه المختلفة "دون المساس بأسعار السولار"، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها أكتوبر الماضي، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

ووجَّه محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا تطبيق القانون على المخالفين.

استقبال شكاوى المواطنين

وشدد على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمُعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

وكلَّف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

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