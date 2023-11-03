الكشف وتوفير العلاج لـ 1880 مواطنا خلال قافلة مجانية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة" بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية طما فيوم مركز إهناسيا، مكونة من 8عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

و تم الكشف على 1882 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 39،معمل طفيليات 28،حالات الأشعة 19، موجات فوق صوتية 169 حالة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطن

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.