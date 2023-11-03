جولات على مواقف السيارات ببنى سويف لمتابعة الالتزام بعدم زيادة الأجرة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة، وذلك بعد الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة "دون المساس بأسعار السولار"، وأقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها "أكتوبر الماضي"، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

وقام السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، يرافقه علاء عيد مدير الأزمات وطارق حسن مدير المواقف، بتفقد عدد من المحطات ومواقف السيارات بمدينة بني سويف، وذلك بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية والقرى، بجولات ميدانية على المواقف "كل نطاقه" وذلك لمتابعة التزام السائقين بعدم زيادة الأجرة المقررة سابقا وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمة التعريفة على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية.

وتجول السكرتير العام المساعد داخل مواقف السيارات، واستوقف عددًا من السائقين، للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى التزام السائقين بثبات التعريفة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة والمعمول بها سلفا، خاصة بعد قرار لجنة التسعير بتثبيت سعر السولار، مراعاة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنيين من مشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالمرور ومتابعة مواقف السيارات بدائرة المحافظة، لتوعية المواطنين والسائقين بعدم زيادة تعريفة الركوب المقررة في ضوء قرار لجنة التسعير بالإبقاء على سعر لتر السولار عند 8.25 جنيه للتر اعتبارًا من صباح اليوم.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية "بشكل ربع سنوى" قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر أكتوبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة كالآتى: 10 جنيهات للتر بنزين 80، وبنزين 92 بــــ 11.50 جنيه، و12.50 جنيه للتر بنزين 95، مع تثبيت سعر السولار عند 8.25جنيه للتر.

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