الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولات على مواقف السيارات ببنى سويف لمتابعة الالتزام بعدم زيادة الأجرة

الجولة
الجولة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة، وذلك بعد الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة "دون المساس بأسعار السولار"، وأقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها "أكتوبر الماضي"، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

وقام السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، يرافقه علاء عيد مدير الأزمات وطارق حسن مدير المواقف، بتفقد عدد من  المحطات ومواقف السيارات بمدينة بني سويف، وذلك بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية والقرى، بجولات ميدانية على المواقف "كل نطاقه" وذلك لمتابعة التزام السائقين بعدم زيادة الأجرة المقررة سابقا وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمة التعريفة على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية.

وتجول السكرتير العام المساعد داخل مواقف السيارات، واستوقف عددًا من السائقين، للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى التزام السائقين بثبات التعريفة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة والمعمول بها سلفا، خاصة بعد قرار لجنة التسعير بتثبيت سعر السولار، مراعاة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنيين من مشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالمرور ومتابعة مواقف السيارات بدائرة المحافظة، لتوعية المواطنين والسائقين بعدم زيادة تعريفة الركوب المقررة في ضوء قرار لجنة التسعير بالإبقاء على سعر لتر السولار عند 8.25 جنيه للتر اعتبارًا من صباح اليوم.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية "بشكل ربع سنوى" قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر أكتوبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة كالآتى: 10 جنيهات للتر بنزين 80، وبنزين 92 بــــ 11.50 جنيه، و12.50 جنيه للتر بنزين 95، مع تثبيت سعر السولار عند 8.25جنيه للتر.

e801601d-db6b-4c4b-ba94-5d22d7bebc7c
e801601d-db6b-4c4b-ba94-5d22d7bebc7c
ad9aaa90-2127-4a64-93ff-ad726b7413a9
ad9aaa90-2127-4a64-93ff-ad726b7413a9
6802e6a9-238c-4bef-a2bc-8a1173736277
6802e6a9-238c-4bef-a2bc-8a1173736277
238a1606-21a5-40b8-9d06-4b4a107096bf
238a1606-21a5-40b8-9d06-4b4a107096bf
2cd954b0-94d7-48cf-9352-7544a7f1ea2c
2cd954b0-94d7-48cf-9352-7544a7f1ea2c
5d989a30-60ce-4ccd-8f8a-6093a000f348
5d989a30-60ce-4ccd-8f8a-6093a000f348
بني سويف السيارات موقف السكرتير العام المساعد الوقود

مواد متعلقة

محافظ بنى سويف يتفقد تسيير باخرتين سياحيتين بعد شحوطهما فى النيل

تنفيذ المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" ببنى سويف

أهالى قرية منيل موسى ببنى سويف يشكون تسريبًا للمياه الجوفية

محافظ بني سويف يوجه بإثابة العاملين بتكنولوجي سمسطا

إزالة 235 تعديًا على الأراضي الزراعية وبناء مخالف ببني سويف

وكيل تعليم بنى سويف يطمئن على أداء طلاب سنوات النقل امتحان شهر أكتوبر

محافظ بني سويف يترأس اجتماعًا لمناقشة المخطط الاستراتيجي لمدينة ناصر

محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

تفاصيل عقوبات لاعبى الأهلى بعد الخروج من بطولة الدورى الإفريقى

عاجل.. استشهاد 10 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى عمال القبور شمال قطاع غزة

تفاصيل التحقيقات فى مصرع لص قفز من شرفة مسكن بـ6 أكتوبر

فصائل عراقية: مرحلة جديدة لنصرة فلسطين تبدأ الأسبوع المقبل

عاجل.. فرنسا ترسل حاملة طائرات هليكوبتر إلى سواحل غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى