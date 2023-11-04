وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى: لا نريد الاعتداء على أحد

قال الدكتور هكتور حجار، وزير الشئون الاجتماعية اللبناني، إننا نشهد تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وأضاف حجار، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن لبنان بلد مقاوم وبلد إذا صار اعتداء عليه سيكون هناك رد بكل ما أوتي من قدرات، ولكن لا نريد الاعتداء على أحد.

التواصل مع المعنيين فى حالة حدوث أى شىء

وأوضح وزير الشئون الاجتماعية اللبناني، أنه يتم التواصل مع المعنيين في حالة حدوث أي شىء للتخفيف عن الشعب اللبناني.