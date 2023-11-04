السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ قانون دولى يكشف المخالفات والانتهاكات التى تنفذها إسرائيل فى غزة (فيديو)

جريدة الدستور

كشف الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، عن المخالفات والانتهاكات التي تنفذها إسرائيل في غزة، قائلًا: إن القانون الدولي لن ينفع الفلسطينيين، ولكن اتفاقية روما وافقت عليها السلطة الفلسطينية.

وأشار بودن، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى أن كل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية منذ 1967 تخضع للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية روما التي أسست محكمة الجنايات الدولية، وإذا كانت إسرائيل وافقت عليها أم لا، فهذا ليس مهما.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن فلسطين جزء من هذه الاتفاقية، وبالتالي كل دولة ترتكب هذه الجرائم الكبرى هي تخضع لتطبيق القانون الدولي، ويمكن ملاحقته بذلك، ولذلك الأمر محسوم من ناحية القانون الدولي وفاعليته.

استعمال القوة مخالف للقانون الدولى

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن استهداف مجموعة من البشر على أساس عرقي أو ديني أو جنسي وكذلك إذا وقع تهجير قسري فإن هذا ممنوع من القانون الدولي، ويدخل تحت طائلة القانون الدولي، وأنه لا يمكن تهجير مواطنين من أماكنهم بالقوة، لافتًا إلى أن استعمال القوة مخالف للقانون الدولي.

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