محلل سياسى: قصف المستشفيات فى غزة أصبح هدفًا استراتيجيًا لقوات الاحتلال (فيديو)

قال الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الأمس شهد قصفا عنيفا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم قصف بعض النازحين في شارع الرشيد، ولم تتمكن الإسعاف من الوصول لهم، وأيضًا قصف مدرسة في قطاع غزة، وقرابة 50 طفلًا خرجوا أشلاءً.

قصف المستشفيات أصبح هدفًا استراتيجيًا

وأضاف الرقب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، أن قصف المستشفيات أصبح هدفا استراتيجيا بالنسبة لقوات الاحتلال، وأيضًا قصف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل الجرحى من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية.

ونوه المحلل السياسي الفلسطيني بأن مبرراتهم في الإعلام العبري بأن من كان في السيارة هم مصابيون من حركة حماس، واصفًا مبرراتهم بـ"الوقحة" في هذا الأمر، وفي النهاية هذا هو الواقع بشكل كامل.

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن المواطنين الفلسطينيين كانوا يأملون خيرًا في كلمة حسن نصر الله، وهناك جرائم كثيرة ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأصبحت مشهدا نعيشه كل يوم.