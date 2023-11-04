السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عبدالمنعم سعيد على رفض مصر مقترح إدارة غزة: لا نتدخل في شؤون دول أخرى

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

علق الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على رفض مصر للمقترح الأمريكي بإدارتها قطاع غزة ما بعد حماس، قائلا: «لدينا سلطة وطنية فلسطينية هى التي يجب أن تقوم بهذه المهام، إذا كانت هناك مشكلة في التحكم في القطاع بعد التغيير الذى جري له».

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر وباقي الدول العربية والدول المهتمة بهذا الأمر تقدم المساعدة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح أن عملية تصحيح ذلك هي أن تعود منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كممثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطيني لإدارة القطاع.

حماس هي من قسمت الشعب الفلسطيني

وأكد أن رفض مصر لهذا المقترح ينبع من سياستها بعدم التدخل في شؤون دول أخرى، وآن الآوان أن يتحمل الفلسطينيين أمرهم بنفسهم.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مستعرضًا الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدًا كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي استنادًا إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

جاء ذلك خلال استقباله سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

رفض مصر سلطة وطنية فلسطينية المقترح الامريكي قطاع غزة حماس الدول العربية منظمة التحرير الفلسطينية

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