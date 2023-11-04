السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

وزير العدل لأهالي أعضاء قضايا الدولة الجدد: الرئيس صاحب الفضل في تعيين أبنائكم

جريدة الدستور

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم السبت، حفل مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة،  بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة.

جدير بالذكر أن هذه هي أول مرة يتم أداء اليمين القانونية في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبهذه المناسبة تعرف الأعضاء على كيفية العمل بالوزارة وزيارة بعض الإدارات بها.

والتقى الوزير بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار رئيس الجمهورية، وأن في عهده لايُظلَم أحد، مؤكدا أن الرئيس صاحب الفضل في تعيين أبنائكم وإعادة الحقوق لأصحابها.

تم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.

اليمين القانونية العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة وزارة العدل المستشار عمر مروان

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