الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يمنح 9 موظفين بالمجلس القومى للطفولة صفة الضبطية القضائية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان  وزير العدل رقم 5446 لسنة 2023 بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لصفة مأموري الضبط القضائي.

وأصدر وزير العدل القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم (866) المؤرخ 2022/4/12.

وقرر وزير العدل في المادة الأولى يخول بعض العاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية وهم: محمد نظمى عبدالعليم أبوالعلا مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل وعلى رمضان السيد عبدالعال نائب مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل وآخرين.

الجريدة الرسمية المستشار عمر مروان وزير العدل المجلس القومي للطفولة الضبط القضائي

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