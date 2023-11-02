الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غداً.. بدء تشغيل 12 مركزاً لخدمات مصر المتنقلة لإتاحة معاملات التوثيق

خدمات مصر المتنقلة
خدمات مصر المتنقلة لإتاحة معاملات التوثيق

تبدأ غدًا الجمعة  وزارة العدل تشغيل 12 مركزًا لخدمات مصر المتنقلة - سيارات- يوم الجمعة من كل أسبوع، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً لإتاحة معاملات التوثيق، وفقًا لتوجيهات وزير العدل المستشار عمر مروان.

وجاء ذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 3/11/2023، ويُعد ذلك المرة الأولى التي يتم تشغيل خدمات التوثيق المقدمة من خلال السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تقديم خدمات توثيق مُيسرة للمواطنين بالأماكن الآتية «مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور»، وفي إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات التوثيق للمواطنين.

وزارة العدل خدمات مصر المتنقلة - وزير العدل المستشار عمر مروان

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