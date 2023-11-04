وزير الصحة: نتابع التطورات في غزة بشكل لحظي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة ، إن لديه معلومات، أنه خلال الساعات القليلة القادمة، سيتم استقبال وفود المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نتمنى دائما أن نستقبل المصابين من قطاع غزة، وننتظرهم، ونتابع الأمر بشكل لحظي".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مجددًا بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال، خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "الهجوم على سيارات الإسعاف في غزة أمر مهول".