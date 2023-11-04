السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة يكشف حقيقة إنشاء مستشفى ميدانى أمام معبر رفح لاستقبال الحالات القادمة من غزة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار،  وزير الصحة، إن مصر ليست بحاجة  لإقامة  مستشفى ميداني لاستقبال الحالات القادمة من قطاع غزة، لأن مدينة الشيخ زويد تبعد عن معبر رفح 12 كيلومترا فقط، مؤكدًا أن إنشاء مستشفيات ميدانية لا قيمة لها، ولدينا أماكن لاستيعاب الحالات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "لسنا في حاجة إلى مستشفى ميداني، يمكن إنشاؤه في الجانب الآخر عندما يتم تهدئة الأوضاع، نتيجة تدمير المستشفيات في قطاع غزة بالفعل". 

وأوضح عبدالغفار أن هناك نظاما محكما يتم التعامل به فى استقبال الحالات القادمة من قطاع غزة، حيث تستقبل مستشفيات محافظات شمال سيناء عددًا كبيرًا من الحالات، وأيضًا محافظات القناة، لافتا إلى أنه تم تحويل بعض الحالات لمستشفى بورسعيد الخاص لتخصص العيون، وأيضًا مستشفى النجيلة ومجمع الإسماعيلية العام ومعهد ناصر. 

وأكد وزير الصحة أن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة منذ بداية الأزمة تنفذ بشكل جيد جدًا، إضافة إلى توفير 150 سيارة إسعاف بشكل يومي على معبر رفح لاستقبال الحالات، والتعامل معها بالفرز والتشخيص، ثم انتقال الحالات للأماكن المؤهلة.

وزير الصحة غزة إنشاء مستشفيات ميدانية مستشفى ميداني قاهرة الإخبارية

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