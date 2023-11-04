السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة: نعمل ليل نهار لتخفيف الآلام عن أهل غزة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة: إننا نشهد توافد الحالات ونستقبل يوميًا عددًا كبيرًا من المصابين من قطاع غزة، والإصابات خطيرة.

الإصابات ما بين كسور وشظايا

وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الإصابات تتراوح ما بين كسور وشظايا وكسر في الجمجمة وبتر في الأطراف، ومتوسط الأعمار ما بين 15 و16 عامًا، وهناك أطفال يبلغون 8 أعوام، ومنهم من فقد عائلته.

وتابع: زملائي في كل المستشفيات يعملون ليل نهار حتى نستطيع أن نخفف الآلام عن أهل غزة.

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