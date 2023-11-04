السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي

بطريرك أنطاكية وسائر
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك

أدان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، جريمة الحرب التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.

الإبادة الجماعية الممنهجة

وقال العبسي في بيان، اليوم السبت، أن استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة والمستشفى الأندونيسي، وكنيسة القديس برفيريوس، جريمة موصوفة ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن مثل هذه الانتهاكات تتخطى جرائم الحرب وتصل إلى حدود الإبادة الجماعية الممنهجة.

المجتمع الدولي لعدم ازدواجية المعايير

وناشد العبسي المجتمع الدولي لعدم ازدواجية المعايير ولمحاكمة المجرمين، والتحرك العاجل لإفساح المجال من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين، مؤكدا إرجاء افتتاح السنة اليوبيلية لكنيسة الروم الملكيين من الكاثوليك الى أجل يحدد لاحقا.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع ووقف المجازر بحق الشعوب المضطهدة، ونصرة الشعب الفلسطيني وحماية أطفال ونساء وشيوخ غزة.

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقصف مسجد الكتيبة غربي مدينة غزة

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي

وفي وقت سابق ،أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي وصل إلى 9488 شهيدا.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية عشر مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا.

وذكر أن العدوان الإسرائيلي أسفر حتى الآن، عن استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف.

وأضاف أن الأجهزة المعنية تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض، موضحا أن 70% من ضحايا العدوان سواء من الشهداء أو الجرحى هم من النساء والأطفال.

ولفت متحدث صحة غزة، إلى تعمد الاحتلال استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة جراء الاستهداف المباشر.

وتابع القدرة، بأن مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة، مؤكدا أن العديد منهم يفقدون أرواحهم يوميا لتعذر تقديم الخدمة إليهم.

وأشار إلى تعمد الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وفي وقت سابق، رجح مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، أن تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة مرحلة جديدة خلال الأيام المقبلة، حيث يعمل جيش الاحتلال تقليص حملته الجوية والتركيز بشكل أكبر على العمليات البرية بشكل أكثر تكتيكية.

الإبادة الجماعية الممنهجة الكاثوليك يوسف العبسي الإحتلال الإسرائيلي الأطفال النساء غزة

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