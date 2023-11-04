مواطنو الغربية يشيدون بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وجودتها

في خطوة مهمة للتخفيف من العبء المعيشي على المواطنين، قامت الحكومة المصرية بتنفيذ مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير سلع ذات جودة عالية بتكلفة مناسبة للمواطنين، وتشمل تخفيضات كبيرة على عدد من السلع الغذائية الأساسية.

وتعاونت الحكومة في هذه المبادرة مع القطاع الخاص، وكبار التجار وتشرف الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك على متابعة الأسعار والتأكد من الالتزام بها من قبل التجار والصناعيين، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وأعلنت المبادرة أنه تم تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 و25%، وتشمل هذه السلع السكر وزيت الطعام والأرز والفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة.

وقد لاقت هذه الخطوة استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، الذين كانوا يعانون من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية.

وفي إطار تنفيذ المبادرة، بدأت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، بالتعاون مع مباحث تموين الغربية، بقيادة العميد عمرو الطوخي، في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لمديرية التموين، وبعض المعارض الدائمة والمؤقتة، بالإضافة إلي المحلات والمجمعات الخاصة وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

وقد أبدى المواطنون بمحافظة الغربية، إشادتهم بجودة السلع المقدمة في إطار المبادرة، حيث لاحظوا تحسنًا ملحوظًا في جودة المنتجات بجانب انخفاض أسعارها، وأعرب العديد من المستهلكين عن سعادتهم لتلك الخطوة التي تساهم في تحسين ظروف حياتهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

تحسين المعيشة

وفي هذا السياق، قالت علا مبروك، موظفة، تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المصرية بتحسين المعيشة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة، وفي أكثر من مكان، كما أبدت سعادتها بأن تنفيذ المبادرة سيكون لفترة طويلة، حسب إعلان الحكومة، مع الحفاظ على استدامة توفر السلع الأساسية سيؤدي إلي استقرار السوق، وتشكل تلك الخطوة خطوة إيجابية في مواجهة تحديات الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة أن المبادرة اهتمت بالسلع الأساسية مثل الفول والألبان والزيت والمكرونة والسكر والعدس والدواجن المجمدة والأرز، إضافة إلي السلع الاستهلاكية.

من جهته، أعرب أشرف يونس، مواطم من الغربية، عن ارتياحه بسبب رغبة الحكومة في تخفيف الأعباء المالية على المواطن المصري وإحساسها به وتنفيذها لتعليمات الرئيس بالانحيار للمواطن البسيط، مشيدًا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وبجودة محسنة، وتواجد السلع بأسعار مناسبة علي مدار الساعة لتنوع أماكن العرض التابعة للمبادرة، بالإضافة إلي الحرص على الجودة.

فيما قال حاتم فوزي، موظف من الغربية، تعتبر مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية خطوة هامة تهدف إلى تحسين المعيشة للمواطنين المصريين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، واستمرار تنفيذ المبادرة وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وجودة محسنة لفترة طويلة، سيسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم، موجهًا جزيل شكره لكل القائمين على المبادرة.

مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية

مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية

مبادرة تخفيض الاسعار

مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية

مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية