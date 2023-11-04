السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرس 150 شجرة مثمرة وزينة لتوسيع المساحات الخضراء في قرى الغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

أعلن إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، عن غرس 150 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى بجانب المدينة، في إطار مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقتها الدولة، بهدف تحسين المناظر الطبيعية والشكل الجمالي للقرى المجاورة للمدينة.

تأتي هذه الجهود ضمن التزام الدولة بتوسيع المساحات الخضراء وتعزيز الحفاظ على البيئة، وذلك في مواجهة التحديات المناخية التي تواجهها البلاد وتعكس هذه الحملة التوجه القوي نحو الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.

وأوضح إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، أن زراعة الشجيرات والأشجار المثمرة والزينة تهدف إلى تحسين المشهد الطبيعي والجمالي للمنطقة، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، يعتبر هذا الإجراء جزءًا من سلسلة حملات التجميل والتشجير التي يتم تنفيذها في المركز والمدينة بهدف تحسين البيئة وتوفير مناطق خضراء جميلة للمواطنين.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تعد أحد أهم المبادرات البيئية في البلاد، وأعرب عن فخره بمشاركة المركز والمدينة في هذه المبادرة الوطنية الهامة.

ووجه رئيس المدينة، الشكر جميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع والمشاركة الفاعلة من قبل الأهالي، مؤكدًا أن هذه الجهود المشتركة ستسهم في إحداث تأثير إيجابي على البيئة المحلية وتعزيز جمالية المنطقة، من خلال تحسين البيئة الطبيعية وتوفير مساحات خضراء جميلة، يتم تعزيز جودة الحياة للسكان المحليين وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة والبيئة، مثنيًا على دور المجتمع المحلي في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وفي السياق ذاته، أكد كمال عزت رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، غرس 50 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

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