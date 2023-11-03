الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يتابع عن كثب الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية  على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.
وعلى مدار الساعة تابع محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات حيث نجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 21 سهما و6 قراريط وفدان كما تم إزالة 5 مخالفات للبناء على مساحة 580 م2.

تحويل 11 متعديا على الأراضي الزراعية و5 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم

كما تم تحويل 11 متعديا على الأراضي الزراعية و5 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

محافظ الغربية يتابع على مدار الساعة الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية التعديات على الأرض الزراعية رؤساء المراكز والمدن والأحياء التعديات والمخالفات التصدي بكل قوة وحسم التنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية

مواد متعلقة

أهالى الغريب بزفتى: "حياة كريمة" حولت قريتنا لمدينة صغيرة بخدمات متكاملة

زراعة 128 شجرة مثمرة وزينة فى قرى مركز السنطة بالغربية

ضبط صاحب مخبز بحوزته 16 جوال دقيق مدعمًا بالغربية

إزالة 38 حالة تعدى على الأراضى الزراعية و9 حالات بناء مخالف بالغربية

رفع 166 طن قمامة وتراكمات فى حملة نظافة بمدينة كفرالزيات

محافظ الغربية يلبي مطالب 34 أسرة.. تكافل وكرامة وبطاقات خدمات

محافظ البحيرة يتابع تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات

قرار جمهورى بتعيين الدكتورة منى عبدالحميد عميدًا لكلية الصيدلة بطنطا

الأكثر قراءة

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

"الأنسولين الفموي".. أحدث طرق علاج مرضى السكري بدلًا من الحقن

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. العدوان على غزة.. مفاوضات لإقرار هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة يوميًا

سعد الزنط: مصر تمثل قوة رادعة في المنطقة وتدافع عن الأمة العربية ضد أي تهديد

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى يتوجه للأردن للمشاركة فى الاجتماع الوزارى العربى ولقاء بلينكن

الخيارات «صعبة».. كيف تتحرك إسرائيل فى الاجتياح البرى لغزة؟

أحفاد «بلفور».. الغرب يُجدد الوعد لـ«إسرائيل»