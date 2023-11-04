الثلاثاء.. منتدى المستقبل يُناقش ديوان "مرسوم بلون خفيف" لـ إبراهيم رفاعي

ينظم منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "مرسوم بلون خفيف" للشاعر إبراهيم رفاعي، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

ومن المقرر أن يناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والكاتب عبده الزراع، ويدير الندوة الكاتب والصحافي محمود الشربينى.

ديوان "مرسوم بلون خفيف"

ويعد "مرسوم بلون خفيف"، والصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وذلك ضمن سلسلة "كتابات جديدة"، الديوان الثالث لشاعر العامية إبراهيم رفاعي، بعد ديوانيه "قلب أراجوز"، و"هزيمتين واوصل".

ويأتي "مرسوم بلون خفيف" ضمن الأعمال المقبولة للنشر بسلسلة "كتابات جديدة" بداية من أبريل الماضي، بجانب عدد من الأعمال ومنهم: "لا أسمع صوتي" لـ تيسير النجار، "طيف يحاول أن يشب" لـ مروة مجدي، "دايمًا في الليل" لـ محمد خالد الشرقاوي، "مطاوع" لـ أحمد قشوة، "في غربة الوطنين" لـ طاهر محمد، "والريح تهتك حكمة الأبواب" لـ عبد النبي عبادي، "فئران أليفة" لـ نسمة عودة، "عندما قصت شعرها" لـ صفا عزت صيام، "جرب النار عليها" لـ هاجر محمد، "كتاب الحكايات" لـ شيرين فتحي، و"إنها تتراءى لي" لـ محمد غازي النجار.

يقع الديوان في 154 صفحة من القطع المتوسط، وهو ديوان لشعر العامية ويشتمل على 37 قصيدة، ومن أجواء الديوان:

آخر الليل..

أعِدّ السنين بشَغَف

أبيِّتها ف سريرها

أغطِّي منها حاجات..

واسيب حاجات مكشوفة..

أسأل نفسي يا ترى وصِلْت هنا إمتى..؟

جيت برِجْليّا..

والَّا ركِبْت آلة الزمن

بقيت أب وليَّا عيال وزوجة

بقيت موظف عند الخوف

وليَّا إمضا

بقيت نُسخ كتير..

بنصحى ويّا الشمس نِسْعَى.

منتدى المستقبل للفكر والإبداع

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية، ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".