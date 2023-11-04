"التحالف الوطني" يرصد اصطفاف متطوعيه استعدادا لإطلاق قافلة المساعدات الثانية للشعب الفلسطيني (صور)

نشر الحساب الرسمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشاهد اصطفاف متطوعي التحالف استعدادا لإطلاق المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة.



وعلق التحالف على الإصطفاف قائلًا: "شبابنا العظيم المتطوع في طريقه النهاردة بقافلة جديدة لاهالينا في غزة.. دعواتكم بالتوفيق".

إرسال 50 قاطرة يوميا لغزة

وأعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صباح اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، حيث تستهدف المرحلة الثانية مد جسر بري متواصل من المساعدات ينطلق اليوم بإرسال نحو ٥٠ قاطرة بشكل يومي منتظم محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

16 كيان مشاركين بالقافلة

يشارك في القافلة عدد من كيانات التحالف الوطني وهم (بنك الطعام- مؤسسة أهل مصر- مؤسسة مصر الخير- مؤسسة مرسال- بنك الشفاء- صناع الخير- جمعية الأورمان- صناع الحياة- مؤسسة أبي العينين الخيرية- جمعية رسالة- مؤسسة الجود- مؤسسة الجارحي- مؤسسة العربي- الهيئة القبطية الإنجيلية- جمعية الدكتور مصطفى محمود- مؤسسة صناع الخير).

كما شهدت القافلة المشاركة الأولى من نوعها لكلا من اتحاد شباب كفر الشيخ ومجلس الشباب المصري والنادي الأهلي الذي قام بتخصيص العائد المالي من تذاكر الأهلي وسيمبا التنزاني لدعم الأشقاء في فلسطين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

الجدير بالذكر أن القافلة الثانية جاءت فور إعلان التحالف الانتهاء من تسليم القافلة الأولى التي تضمنت 108 قاطرات محملة ب 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وكذلك المئات من شباب المتطوعين والذين قضوا ١٨ يوما أمام معبر رفح البري للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.



