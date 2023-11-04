السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التحالف الوطني" يرصد اصطفاف متطوعيه استعدادا لإطلاق قافلة المساعدات الثانية للشعب الفلسطيني (صور)

إصطفاف متطوعي التحالف
إصطفاف متطوعي التحالف الوطني

نشر الحساب الرسمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشاهد اصطفاف متطوعي التحالف استعدادا لإطلاق المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة.
 

وعلق التحالف على الإصطفاف قائلًا: "شبابنا العظيم المتطوع في طريقه النهاردة بقافلة جديدة لاهالينا في غزة.. دعواتكم بالتوفيق".

إرسال 50 قاطرة يوميا لغزة

وأعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صباح اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، حيث تستهدف المرحلة الثانية مد جسر بري متواصل من المساعدات ينطلق اليوم بإرسال نحو ٥٠ قاطرة بشكل يومي منتظم محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

 

16 كيان مشاركين بالقافلة

يشارك في القافلة عدد من كيانات التحالف الوطني وهم (بنك الطعام- مؤسسة أهل مصر- مؤسسة مصر الخير- مؤسسة مرسال- بنك الشفاء- صناع الخير- جمعية الأورمان- صناع الحياة- مؤسسة أبي العينين الخيرية- جمعية رسالة- مؤسسة الجود-  مؤسسة الجارحي- مؤسسة العربي- الهيئة القبطية الإنجيلية- جمعية الدكتور مصطفى محمود-  مؤسسة صناع الخير).

كما شهدت القافلة المشاركة الأولى من نوعها لكلا من اتحاد شباب كفر الشيخ ومجلس الشباب المصري والنادي الأهلي الذي قام بتخصيص العائد المالي من تذاكر الأهلي وسيمبا التنزاني لدعم الأشقاء في فلسطين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

الجدير بالذكر أن القافلة الثانية جاءت فور إعلان التحالف الانتهاء من تسليم القافلة الأولى التي تضمنت 108 قاطرات محملة ب 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وكذلك المئات من شباب المتطوعين والذين قضوا ١٨ يوما أمام معبر رفح البري للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

 


 

مصر التحالف الوطني الرئيس السيسي العمل الأهلي غزة فلسطين

مواد متعلقة

انطلاق القافلة الثانية لـ"حياة كريمة" لدعم أهالى فلسطين فى قطاع غزة (صور)

"التحالف الوطنى" يُطلق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية لأهالى فلسطين (صور)

النادى الأهلى يشارك فى قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم الأشقاء فى فلسطين

الطريق إلى «الاتحادية».. 40 ألف جمعية ومؤسسة صناعية: السيسى نهض بالصناعة والاستثمار

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة المهن العلمية

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من نقابة المهن الاجتماعية

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من الاتحاد العام للتعاونيات

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مفاجأة فى الكشف عن صوت مصر فى الكرة الذهبية 2023

عمر كمال عبدالواحد فى الأهلى.. المارد الأحمر يُجهض مساعى الزمالك وبيراميدز

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته لتقديمها قربانا لفتح مقبرة أثرية بالفيوم

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

هوامش علي دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة