محافظ الجيزة يتفقد تطوير الشوارع المحيطة بمحطات المترو.. ويجازي مسؤول نظافة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددًا من الشوارع المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري للتطوير ورفع الكفاءة بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية، في إطار المتابعات الدورية للوقوف على نسب تنفيذ خطط التطوير بالمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المحافظ يكلف مدير مديرية الأسكان برصف وتطوير شارع البوهي

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال التطوير بالشوارع والمناطق المحيطة بمحطات المترو التابعة للخط الثالث والمقرر افتتاحها خلال الأيام المقبلة والتي بدورها سوف تخدم قطاع كبير من المواطنين، انطلاقا من خطة الدولة نحو تيسير حركة تنقل المواطنين وتوسيع نطاق عمل شبكة مترو الأنفاق.

وكلف المحافظ، مدير مديرية الإسكان خلال تفقد أعمال رصف وتطوير شارع البوهي بضرورة الاستعانة باستشاري متخصص لوضع التصور اللازم لإنشاء موقف سيارات حضاري بشارع البوهي بدلآ من الموقف الموجود حاليآ، وذلك لتعديه على نهر الطريق ويسبب إعاقة للحركة المرورية.

التنبيه على المحلات والمنشآت بالحفاظ على طبقة الرصف

كما شدد المحافظ على رئيس حي إمبابة بالتنبيه على المحلات والمنشآت بالحفاظ على طبقة الرصف وعدم وضع الأوتاد الحديدية وغيرها من السلوكيات التي تضر بطبقة الأسفلت، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة دراسة إنشاء مطبات صناعية استجابة لمطالب المواطنين للحد من السرعة الزائدة والحفاظ على سلامتهم.

ووجه محافظ الجيزة، خلال تفقده محيط محطات الخط الثالث للمترو بإمبابة والبوهي والسودان، بضرورة استثمار كافة المساحات الموجودة بمحيط المسار لإقامة مواقف وساحات انتظار ومراكز خدمية حضارية وتطوير الجزر الوسطى، لمنع إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة ولمنع الممارسات العشوائية بها لافتآ أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني مناطق إمبابة وتحقق نقلة شاملة بتلك المناطق.

وخلال جولته، قرر محافظ الجيزة مجازاة مسؤول النظافة عن المنطقة لعدم التزامه بالقيام بالأعمال المكلف بها على الوجه الأكمل، ما نتج عن ذلك وجود بعض نقط تجمع للمخلفات.

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته