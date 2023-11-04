عمر كمال عبدالواحد فى الأهلى.. المارد الأحمر يُجهض مساعى الزمالك وبيراميدز

يضع مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اللمسات الأخيرة على صفقة ضم عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن لفريق فيوتشر، بعد مفاوضات مكثفة قادها أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، ووجود خالد عبدالقادر عضو مجلس إدارة شركة الكرة، الذي تواصل مع وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادى فيوتشر.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، عن أنه يتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة لإنهاء أولى صفقات الانتقالات الشتوية للأهلي، التي لن يتم إعلانها بأي شكل خلال الفترة الحالية، في ظل ارتباطات الفريقين بالمشاركات المحلية والقارية.

ولفت إلى أن مسئولى التسويق بالنادي أخطروا اللاعب بأن عليه دورًا كبيرًا، في الضغط على مسئولي مودرن فيوتشر بخصوص طلباتهم المالية، وكذلك السقف الخاص بالرواتب للاعبي الفئة الثانية في حال إتمام التعاقد معه.

جاءت هذه الاتصالات بعدما أكد وكيل عمر كمال لمسئولي الأهلي، أن اللاعب تلقى عرضين مغريين من ناديي الزمالك وبيراميدز وبأرقام كبيرة، سواء فيما يتعلق بقيمة التعاقد لمصلحة ناديه أو البنود الشخصية لراتبه، وأن بيراميدز يضغط بقوة للحصول على خدماته من خلال الامتيازات التي رصدها لإنهاء الصفقة لمصلحته.

وكان كولر قد رحب بضم اللاعب في حال كونها صفقة مناسبة للنادي من الناحية المالية، في الوقت الذي تركزت فيه أولوياته على ضم لاعب في قلب الدفاع، وظهير أيسر ورأس حربة إفريقي.

الأهلي يواجه المقاولون مساء اليوم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يلتقي في تمام السابعة مساء اليوم، باستاد المقاولون، المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري العام.

وسبق ولعب الفريقان 80 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود المقاولون العرب للدوري العام موسم 1978-1979، حيث كانت المباراة الأولى يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في 16 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز أهداف الأهلي طاهر محمد طاهر هدفين، وهدف واحد لكل من أليو ديانج ومحمد شريف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 57 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 140 هدفًا وتلقت شباكه 45 هدفًا.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاث مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد سبعة أهداف، وحسام حسن ومحمد أبوتريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما.