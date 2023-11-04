السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة المقاولون فى دورى نايل

مران الأهلي
مران الأهلي

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، أكد خلالها أن مباراة اليوم صعبة أمام فريق عنيد لديه دوافع يعوض خسائره الأخيرة وتحسين موقفه في جدول الدوري.

وشدد كولر على أن مباراة المقاولون عنق الزجاجة في مشوار الفريق بالدروي واستعادة الثقة المفقودة لدي الجماهير وأيضا الإنتصارات بعد المستوي والأداء السيئ في الدوري الإفريقي.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة نسيان كل ما حدث أمام صن دوانز، ولن نقف أمامه كثيراً لأن الكرة لا تعترف بالماضي فقط، بل بالعطاء والقتال في كل مباراة من أجل الوصول إلى منصات التتويج.

وحذر كولر لاعبي الأهلي من خطورة واندفاع لاعبي المقاولون العرب، خاصة أن المنافس سوف يركز علي الأخطاء التي وقعنا فيها أمام صن دوانز ولا بد من اللعب أمامه بتركيز شديد للخروج بنتيجة الفوز.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء أمام ذئاب الجبل والمكون من مصطفي شوبير في حراسة المرمي وأمامه كريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني، وفي وسط الملعب أليوديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وفي الهجوم صلاح محسن.

الأهلي يتفوق على المقاولون العرب في تاريخ الفريقين

 في المقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي في تمام السابعة مساء اليوم، باستاد المقاولون مع المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري العام.

وسبق ولعب الفريقان 80 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود المقاولون العرب للدوري العام موسم 1978-1979، حيث كانت المباراة الأولى يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في 16 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز أهداف الأهلي طاهر محمد طاهر هدفين، وهدف واحد لكل من أليو ديانج ومحمد شريف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 57 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 140 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاث مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد سبعة أهداف، وحسام حسن ومحمد أبوتريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما.

كولر الاهلى المقاولون العرب الدوري صن دوانز

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