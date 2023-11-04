الليلة.. الأهلي يداوي جراحه الإفريقية أمام المقاولون العرب في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول بالنادي بالنادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب، في السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء بعد غياب أكثر من 26 يوما بسبب ارتباطه بالمشاركة في بطولة الدوري الإفريقي وتوديعه علي يد صن دوانز، وخاض مباراتين فقط حتى الآن في موسم 2023-2024 من الدوري، حقق الفوز في الأولى على المصري برباعية نظيفة، ثم فاز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 ليحصد 6 نقاط يحتل بها المركز 10 في الترتيب.

أما المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، فيدخل اللقاء بحثًا عن تحسين وضعيته السيئة للغاية حتى الآن في الدوري، حيث جمع نقطتين فقط من أول 5 جولات، ويحتل المركز 17 قبل الأخير في جدول الترتيب.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب، أكد خلالها أن مباراة اليوم صعبة أمام فريق عنيد لديه دوافع يعوض خسائره الأخيرة، وتحسين موقفه في جدول الدوري.

وشدد كولر، على أن مباراة المقاولون تعتبر عنق الزجاجة في مشوار الفريق بالدروي، واستعادة الثقة المفقودة لدى الجماهير، بعد المستوى والأداء السيئ في الدوري الإفريقي.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة نسيان كل ماحدث أمام صن دوانز، وعدم الوقوف أمامه كثيرًا؛ لأن الكرة لا تعترف بالماضي فقط بل بالعطاء والقتال في كل مباراة من أجل الوصول إلي منصات التتويج.

وحذر كولر لاعبي الأهلي من خطورة واندفاع لاعبي المقاولون العرب، خاصة أن المنافس سيركز علي الأخطاء التي وقعنا فيها امام صن دوانز، ولا بد من اللعب أمامه بتركيز شديد للخروج بنتيجة الفوز.