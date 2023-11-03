الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته قبل مواجهة المقاولون العرب في دوري نايل

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في دوري نايل موسم 2023-2024.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة في لقاء المقاولون العرب.

واجتمع مارسيل كولر والجهاز الفني باللاعبين، قبل أن يخوض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا منفردًا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف على هامش المران الجماعي.

ومنح كولر بعض اللاعبين جانبًا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في الجيم، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم.

السولية يواصل تدريباته التأهيلية 

وواصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، تدريباته التأهيلية تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق، في إطار البرنامج المحدد له للتعافي من الإصابة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية وتدريبات محددة لعناصر الدفاع والهجوم بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في السابعة مساء غد السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

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طاقم حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب

في تمام السابعة مساء، تُقام مواجهة المقاولون العرب والأهلي، على استاد الجبل الأخضر، ويقودها تحكيميا طاقم مكون من إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه شريف عبدالله حكم مساعد أول، ووائل شعبان حكم مساعد ثان، ومحمود وفا حكما رابعا، ومحمود بسيوني حكم تقنية فيديو، وصبحي العمراوي حكم تقنية فيديو مساعد.

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