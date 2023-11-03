فرصة الأهلى.. سيراميكا يُلحق بـ«بيراميدز» الهزيمة الأولى بدورى نايل

حقق فريق سيراميكا كليوباترا، فوزا هاما على حساب نظيره بيراميدز، بهدفين نظيفين، مساء اليوم الجمعة على ستاد الجبل الأخضر، في ختام منافسات اليوم الأولى من الجولة السادسة بمسابقة دوري نايل.

سجل هدف المباراة الأول لسيراميكا أحمد قندوسي، في الدقيقة الـ21، بعد متابعة تسديدة زميله صديق أوجولا، جهة اليسار أبعدها الشناوي من منتصف مرماه، لتصل للجناح الجزائري داخل منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة داخل المرمى.

وكادت الدقيقة الـ35، تشهد التعادل لبيراميدز عن طريق عبدالله السعيد، بعد تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد بسام، ليقابلها فيستون ماييلي بتسديدة أخرى أيضًا حولها بسام لضربة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني، ينقذ محمد بسام، حارس سيراميكا فريقه من هدف محقق، بعد التصدي لانفراد رمضان صبحي جناح بيراميدز.

وفي الدقيقة الـ72، كاد قندوسي يضيف ثاني أهداف سيراميكا، والثاني له بصفة شخصية، عقب انفراده التام بالمرمى يمين منطقة الجزاء، لكنه سدد كرة أبعدها الحارس أحمد الشناوي.

ومنعت العارضة هدفا محققا لسيراميكا كليوباترا، وذلك في الدقيقة الـ81، بعد تصوبية قوية من أحمد قندوسي خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 90+2، يقضي محمد شكري لاعب سيراميكا، على أحلام بيراميدز في التعادل، مسجلا ثاني أهداف سيراميكا، من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء، سكنت أسفل المرمى.

وبهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا، رصيده لـ7 نقاط، دفعته للتقدم إلى المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل.

أما بيراميدز، توقف رصيده عند 13 نقطة، يظل بها على قمة دوري نايل بصفة مؤقتة، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة السادسة بالكامل، غدًا السبت.

بيراميدز يتلقى الهزيمة الأولى بدوري نايل

وتعد هذه الهزيمة هو الأولى للفريق السماوي خلال الموسم الحالي 2023 /2024، كما تعد فرصة للنادي الأهلي في العودة لقمة الدوري مجددًا، في حالة فوزه بجميع مبارياته المؤجلة.

وكان سيراميكا كليوباترا بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني- رجب نبيل- محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد قندوسي- محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس آرثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.

أما تشكيل بيراميدز كان التالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي- أحمد سامي- محمود مرعي- محمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد- أحمد توفيق- وليد الكرتي- مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي- رمضان صبحي- فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي- أسامة جلال- علي جبر- كريم حافظ- بلاتي توريه- يوسف أسامة- سيف جعفر- محمود أوكا- دودو الجباس.

مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز