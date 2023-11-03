دورى نايل|"قندوسى" يمنح سيراميكا التقدم على حساب بيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، المقامة حاليًا على ستاد الجبل الأخضر، بتقدم سيراميكا بهدف نظيف، في إطار مباريات اليوم الأولى من الجولة السادسة بدوري نايل.

جاء هدف سيراميكا عن طريق أحمد قندوسي، في الدقيقة الـ21، بعد متابعة تمرينة صديق أوجولا، جهة اليسار أبعدها الشناوي من منتصف مرماه، لتصل للاعب الجزائري داخل منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة داخل المرمى.

وكادت الدقيقة الـ35، تشهد التعادل لبيراميدز عن طريق عبدالله السعيد، بعد تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء ابعدها محمد بسام، ليقابلها فيستون ماييلي بتسديدة أخرى أيضا حوله بسام لضربة ركنية.

وبدا سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني- رجب نبيل- محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد قندوسي- محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس آرثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.

أما "بيراميدز" فقد خاض اللقاء بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي- أحمد سامي- محمود مرعي- محمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد- أحمد توفيق- وليد الكرتي- مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي- رمضان صبحي- فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي- أسامة جلال- علي جبر- كريم حافظ- بلاتي توريه- يوسف أسامة- سيف جعفر- محمود أوكا- دودو الجباس.