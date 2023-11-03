الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل| جون إبيوكا يقود هجوم سيراميكا كليوباترا في مواجهة بيراميدز

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لـ"سيراميكا كليوباترا"، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بيراميدز، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بدوري نايل (2023/2024)

ويواجه سيراميكا كليوباترا، نظيره بيراميدز، في تمام السابعة مساء، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات اليوم الأول من الجولة السادسة بدوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز بدوري نايل (موسم 2023/2024).

وجاءت اختيارات أيمن الرمادي، مدرب سيراميكا لمواجهة بيراميدز على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي -  عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.

 

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، في الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

 

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بدوري نايل

ويقود مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، في الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل، طاقم تحكيم مكون من أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل حكم مساعد أول، ومحمد عزازي حكم مساعد ثان، ومعهم محمود ناصف حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد التابعي غازي مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز 
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