الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يدافع عن قمة دوري نايل أمام سيراميكا كليوباترا في الجبل الأخضر

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا خسر في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش

يستضيف سيراميكا كليوباترا، فريق بيراميدز في السابعة مساء يوم باستاد المقاولون بالجبل الأخضر في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل .

يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي ويعاني الفريق من تذبذب نتائجه حيث حقق فوزا واحدا على الداخلية، وتعادل مع فاركو وخسر مباراتين أمام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش وسجل ستة أهداف، ودخل مرماه أربعة أهداف ويسعى للعودة للانتصارات رغم صعوبة المهمة أمام بيراميدز.

سيراميكا وإيقاف مصادر الخطورة

أيمن الرمادي قام بدراسة فريق بيراميدز جيدا ويعرف أنه يملك خط هجوم قوي لكن هناك ثغرات في دفاعه، لذلك قام أيمن الرمادي بتدريب لاعبيه على كيفية إيقاف مصادر الخطورة في بيراميدز وسيعمل على زيادة الكثافة العددية في خط الوسط لتضييق المساحات أمام لاعبي بيراميدز واحد من انطلاقات محمد الشيبي ومحمد حمدي ومصطفى فتحي .

بيراميدز والمحافظة على الصدارة

على الجانب الأخر يتصدر بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قمة جدول دوري نايل برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات على البنك الأهلي وانبي ومودرن فيوتشر بنتيجة واحدة 1- صفر وعلى المصري 3-2 والتعادل مع الزمالك 2-2 ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 16 وتأكيد انفرادة بالقمة.

وقد حذر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز لاعبيه من سيراميكا كليوباترا، وأكد لهم أنه فرق قوي يضم لاعبين على أعلى مستوى وطالبهم بعدم الانشغال بمباراة الزمالك يوم الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي.

واختار جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار26 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي  وشريف إكرامي  وأحمد ميهوب وعلي جبر ومحمود مرعي وأحمد سامي وأسامة جلال  وأحمد فتحي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ  ومهند لاشين وأحمد توفيق ووليد الكرتي ومحمود  دونجا وأوجو صامويل وإبراهيم بلاتي توريه وسيف جعفر وعبد الله السعيد ومحمود أوكا ورمضان صبحي ويوسف أسامة ومصطفى فتحي وفيستون ماييلي وفخري لاكاي ودودو الجباس.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده سامي هلهل ومحمد عزازي ومعهم محمود ناصف حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد التابعي غازي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل سيراميكا كليوباترا بيراميدز أيمن الرمادي البر تغالي جايمي باتشيكو

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