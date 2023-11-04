"في حب مصر".. مبادرة لتدريس المواد الدراسية مجانا في دمياط

أطلق أعضاء بمجلس الشيوخ ومعلمين بمحافظة دمياط، مبادرة في حب مصر التعليمية، لتدريس المناهج الدراسية للمراحل التعليمية ابتدائي، إعدادي وثانوي وتقديم شرح مفصل للطلبة والطالبات مجانا، لرفع عبء مصاريف الدروس الخصوصية عن أولياء الأمور.

وقال النائب محمد علي أبو حجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن محافظة دمياط، إن مبادرة في حب مصر التعليمية المجانية لاقت ترحيبا واسعا وسط الشارع الدمياطي ولاقت إقبال غير مسبوق من الطلبة والطالبات وانضم إليها كوادر وطنية من المعلمين التي تعمل من أجل مصر وتنازلت عن أي مقابل مادي من أجل دعم القيادة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف العبء عن "الأسر"، ومواجهة الدروس الخصوصية ومساندة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم ، حيث شارك في المبادرة كوكبة من الأساتذة من أفضل النخب التعليمية بالمحافظة في كافة المواد والمراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي وتحت رعاية حزب مستقبل وطن بدمياط بقيادة علي كيوان، أمين عام الحزب بالمحافظة، والنائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالزرقا.

المبادرة حققت نجاحًا غير مسبوق

وأضاف النائب محمد أبوحجازي، في بيان له اليوم، أن النخبة المنضمة حديثا للمبادرة التعليمية المجانية لم يتقاضوا أجرا نظير مشاركتهم في المبادرة، وهو ما يؤكد وطنيتهم وحبهم لأهل بلدهم وطلابهم التي تظهر في وقت الشدائد.

وتابع أبوحجازي، أن مبادرة في حب مصر التعليمية استطاعت أن تنال ثقة جميع آهالي وطلاب دمياط، حيث تم فتح قاعات إضافية كبيرة لاستقبال كافة الأعداد الكبيرة المتقدمة، وهو ما يشير إلى أن المبادرة استطاعت أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا بالتعاون مع كوكبة كبيرة من الكوادر المتخصصة من المدرسين والمشرفين والذين يشاركون في هذه المبادرة بالمجان.

ووجه النائب محمد أبوحجازي الشكر لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذا العمل على رأسهم الأساتذة المشاركين حديثا، والمشرفين على المبادرة، لكي يكون هذا النموذج ناجحًا يعم بالنفع على جميع أبناءنا من الطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية المختلفة.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط قد دشن مسبقا مبادرة “في حب مصرالتعليمية ” تستهدف إطلاق قافلة تعليمية لجميع المراحل التعليمية في جميع المواد الدراسية طوال العام الدراسي، تحت إشراف المهندس وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، والنائب محمد علي أبو حجازي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، وبالتعاون مع ما يقرب من أربعين مدرس من أكفأ المدرسين على مستوى محافظة دمياط في المواد الدراسية المختلفة. الجدير بالذكر، أنه سوف تتم المبادرة في إحدى القاعات الكبرى المكيفة وسط عاصمة المحافظة، والتي سوف يعلن عنها مع تفاصيل جدول المواد التعليمية بالمبادرة.