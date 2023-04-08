نواب "مستقبل وطن" فى زيارة لمتابعة سير عمل مبادرة رد الجميل التعليمية

التقي نواب حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بطلبة وطالبات الملتحقين بمبادرة رد الجميل التعليمية وسط حضور كبير من الطلبة بالمراحل التعليمة الثالث إعدادي والثالث ثانوي، جاء ذلك بحضور النائب محمد الحصي عضو مجلس النواب، والمهندس وليد صلاح التمامي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، والنائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

ووجه نواب حزب مستقبل وطن كل التحية والتقدير لكافة المدرسين والمشرفين المشاركين في هذه المبادرة التعليمية من أجل تخفيف كاهل العبء عن أولياء الأمور في تحمل إعطاء دروس لأبنائهم الطلبة.

ومن جانبة، قال النائب وليد التمامي، عضومجلس الشيوخ، إن المبادرة جاءت من أجل خدمة طلبة وطالبات أبناء دمياط، واعتقد أن جميع المراحل التعليمة استفادت منها خاصة وأنها تضم نخبة من أفضل الأساتذة المتخصصين في كافة المواد الدراسية الذي لهم باع طويل وثقة كبيرة عند الكثير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات.

وأكد "التمامي" أن مبادرة رد الجميل التعليمية استفاد منها الكثير، وستظل قائمة بشكل منتظم على مدار العام وفي كافة المواد الدراسية والمراحل التعليمية بالمجان تحت رعاية حزب مستقبل وطن.

وفي نفس السياق، هنأ النائب محمد أبوحجازي، عضو مجلس الشيوخ، جميع الطلبة والطالبات بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب انتهاء الفصل الدراسي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح وأن يكونوا مثالًا مشرفًا في التفوق والتقدم من أجل تحقيق كافة آحلامهم وطموحاتهم العلمية المستقبلية من أجل خدمة بلدهم.

وأشار "أبوحجازي"، أن مبادرة رد الجميل التعليمية استطاعت أن تنال ثقة جميع آهالي وطلاب دمياط، حيث تم فتح قاعات إضافية كبيرة لاستقبال كافة الأعداد الكبيرة المتقدمة، وهو ما يشير إلى أن المبادرة استطاعت أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا بالتعاون مع كوكبة كبيرة من الكوادر المتخصصة من المدرسين والمشرفين والذين يشاركون في هذه المبادرة بالمجان من أجل خدمة طلبة وطالبات المحافظة والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور من الأعباء المالية في مصاريف الدروس الخصوصية.

ووجه النائب محمد أبوحجازي الشكر لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذا العمل على رأسهم الأساتذة المشاركين في مبادرة رد الجميل التعليمة بالمجان، والمشرفين على المبادرة، لكي يكون هذا النموذج ناجحًا يعم بالنفع على جميع أبناءنا من الطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية المختلفة.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط قد دشن مسبقا مبادرة "رد الجميل" التي تستهدف إطلاق قافلة تعليمية لجميع المراحل التعليمية في جميع المواد الدراسية طوال العام الدراسي، تحت إشراف المهندس وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، والنائب محمد علي أبو حجازي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، وبالتعاون مع ما يقرب من أربعين مدرس من أكفأ المدرسين على مستوى محافظة دمياط في المواد الدراسية المختلفة، وذلك بالتعاون مع مسؤل المبادرة ربيع جلال الذي أكد أن المبادرة تستمر كل يوم جمعة لجميع المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي.

الجدير بالذكر، أنه سوف تتم المبادرة في إحدى القاعات الكبرى المكيفة وسط عاصمة المحافظة، والتي سوف يعلن عنها مع تفاصيل جدول المواد التعليمية بالمبادرة.

حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن