ليونيل ميسى: لن أعود إلى أوروبا.. وهذا موقفى من مونديال 2026

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، أنه طوى صفحة العودة للعب في أوروبا، مشيرًا إلى أنه سيعود للعيش في برشلونة، عقب اعتزاله كرة القدم.

وأشار ميسي إلى أن الفوز بالكرة الذهبية يعتبر جائزة تقديرا له ولزملائه في المنتخب الأرجنتيني.

وقال ميسي في حوار أجراه مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية: "قضيت مسيرتي بأكملها تقريبًا في برشلونة، وفزت بكل شيء، العديد من الدوريات، العديد من دوري الأبطال ولكن مع ذلك فإن حقيقة عدم الفوز بأي شيء مع المنتخب كان بمثابة شوكة في حلقي".

وأضاف: "لكن في السنوات الأخيرة تمكنت بالفوز بألقاب كبيرة مثل كوبا أمريكا وكأس العالم. الكرة الذهبية تعد جائزة تقدير كبير بالنسبة لي ولكن أيضًا لزملائي في المنتخب ويسعدني أيضًا مشاركة ذلك مع الشعب الأرجنتيني".

ميسى يحسم موقفه من العودة إلى برشلونة مجددًا

وعن إمكانية العودة مجددًا للعب بقميص فريقه السابق برشلونة، قال ميسي: "كان من الممكن أن أعود إلى برشلونة لكن ذلك لم يحدث. كان الأمر مشابها عندما اضطررت للمغادرة في 2021، حتى لو كانت الظروف مختلفة".

وأضاف: أول ما فكرت فيه هو العودة إلى المنزل، واللعب في برشلونة مجددًا والاعتزال هناك كما كنت أحلم دائمًا. لكن ذلك لم يعد ممكنًا. لذلك اتخذت قرار بالمجيء إلى هنا".

ميسى: طويت صفحة العودة للعب فى أوروبا

وبسؤاله عما إذا كان قد طوى صفحة كرة القدم الأوروبية بشكل دائم، قال ميسي: "نعم، بفضل الله كانت لي مسيرة غير عادية في أوروبا وفزت بكل ما حلمت به".

وأضاف: "الآن بعد أن قررت القدوم إلى أمريكا لا أعتقد أني سأعود للعب في أوروبا أبدًا.. بالطبع سأفتقد دوري الأبطال والدوري الإسباني، هي مباريات لها نكهة خاصة".

وعن مشروعه بعد اعتزال كرة القدم، قال ميسي: "مبدئيًا سنعود للعيش في برشلونة، إنه منزلنا، هناك عاداتنا وأصدقاؤنا، أنا وزوجتي وأطفالي".

وأضاف: "حاليًا أريد الاستمتاع سنواتي الأخيرة في كرة القدم وأن أفعل ما أسعدني دائمًا منذ أن كنت طفلًا"

وعن إمكانية العمل كمدرب بعد اعتزال كرة القدم، قال النجم الأرجنتيني: "لا أعتقد، لكن سأكون في مجال يتعلق بكرة القدم، لأنها حياتي بأكملها".

وعن رأيه في المستوى الحالي الذي يقدمه برشلونة الذي يدربه صديقه تشافي؟ قال ميسي: "لازلت أتابعهم، حتى عندما كنت ألعب في باريس. يبدو لي أن الفريق تطور بشكل جيد منذ قدوم تشافي، مع مزيح من اللاعبين الشباب الممتازين ولاعبين الخبرة، مثل ليفاندوفسكي وكوندي اللذي يلعبان بشكل احترافي".

ميسى والتتويج بالكرة الذهبية

وسألت «ليكيب» ميسي، عن تواريخ جميع جوائز الكرة الذهبية التي فاز بها، قال ميسي: "بالطبع أتذكر المرات التي تمت مكافأتي بها لكن بصراحة أنا سيئ في تذكر المواعيد، إذا سألتني عن لحظة معينة أو مباراة معينة أو حدث معين أتذكر لكن عندما تسألني بهذه الطريقة يكون الأمر صعبا".

وأضاف: "أتذكر الكرات الذهبية الـ4 الأولى لما كان يعنيه الفوز بـ4 كرات ذهبية متتالية، ثم أتذكر 2015 الذي كان بعد موسم مثير في برشلونة تحت قيادة لويس إنريكي حيث حققنا دوري الأبطال مع موسم استثنائي، استمتعنا كثيرًا في ذلك العام ولدي ذكريات جيدة عنه".

وسألت «ليكيب» ميسي "مر 14 عاما منذ أن فزت بالكرة الذهبية الأولى والآن لديك 8".

وأجاب النجم الأرجنتيني: "أعتقد أن هذا يعكس عقليتي وحافزي، الرغبة في أن أتفوق على نفسي يومًا بعد يوم والمحاولة للفوز بألقاب، قلت دائمًا إنني أحب الفوز وإنه لدي حساسية تجاه الخسارة".

وعن احتمالية مشاركة ليونيل ميسي في كأس العالم 2026، قال النجم الأرجنتيني: " بالنظر إلى عمري، يبدو من الصعب المشاركة في كأس العالم 2026 لكننا سنرى".