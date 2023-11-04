كاظم أبوخلف: إسرائيل استهدفت 47 مرفقًا للأونروا منذ العدوان على غزة

قال كاظم أبوخلف، متحدث باسم "الأونروا" في الضفة الغربية، إن إسرائيل استهدفت 47 مرفقًا للأونروا منذ العدوان على غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات النازحين والمدنيين.

وأضاف أبوخلف، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت: "أبلغنا الجهات الأممية بجرائم إسرائيل في انتهاك القانون الدولي"، منوهًا بأن إسرائيل تواصل التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

"الأونروا" فقدت 72 شهيدًا من العاملين بها

ونوه بأن "الأونروا" فقدت 72 شهيدًا من العاملين بها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتًا إلى أن الوكالة لديها 13 ألف موظف في قطاع غزة، وهي أكبر مؤسسة أممية موجودة هناك، ونحن نتحرك بما يسمح به الوضع الآن، ونحاول أن نصل إلى النازحين في المدارس.

وأشار متحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية إلى أن "الوكالة موجودة في قطاع غزة بتوكيل أقرته هيئة الأمم المتحدة، وقمنا بنقل المركز الرئيسي للوكالة إلى الجنوب، ولكننا لن نستطيع أن نغادر القطاع"، مؤكدًا أن جنوب غزة ليس أمانًا ويتعرض أيضًا للقصف الإسرائيلي.

وتابع: "إسرائيل تواصل قصف غزة بشكل جنوني، ولم تعد هناك مناطق آمنة في القطاع".