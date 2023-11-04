السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاظم أبوخلف: إسرائيل استهدفت 47 مرفقًا للأونروا منذ العدوان على غزة

كاظم أبوخلف متحدث
كاظم أبوخلف متحدث باسم الأونروا

قال كاظم أبوخلف، متحدث باسم "الأونروا" في الضفة الغربية، إن إسرائيل استهدفت 47 مرفقًا للأونروا منذ العدوان على غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات النازحين والمدنيين.

وأضاف أبوخلف، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت: "أبلغنا الجهات الأممية بجرائم إسرائيل في انتهاك القانون الدولي"، منوهًا بأن إسرائيل تواصل التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

"الأونروا" فقدت 72 شهيدًا من العاملين بها 

ونوه بأن "الأونروا" فقدت 72 شهيدًا من العاملين بها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتًا إلى أن الوكالة لديها 13 ألف موظف في قطاع غزة، وهي أكبر مؤسسة أممية موجودة هناك، ونحن نتحرك بما يسمح به الوضع الآن، ونحاول أن نصل إلى النازحين في المدارس.

وأشار متحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية إلى أن "الوكالة موجودة في قطاع غزة بتوكيل أقرته هيئة الأمم المتحدة، وقمنا بنقل المركز الرئيسي للوكالة إلى الجنوب، ولكننا لن نستطيع أن نغادر القطاع"، مؤكدًا أن جنوب غزة ليس أمانًا ويتعرض أيضًا للقصف الإسرائيلي.

وتابع: "إسرائيل تواصل قصف غزة بشكل جنوني، ولم تعد هناك مناطق آمنة في القطاع".

إسرائيل العدوان على غزة 47 مرفق ا للأونروا الأونروا إسرائيل استهدفت 47 مرفق ا للأونروا كاظم أبو خلف

مواد متعلقة

أسر المحتجزين فى غزة يتظاهرون أمام "دفاع الاحتلال" بتل أبيب

عضو التحالف الوطنى: 20 مؤسسة وجمعية مصرية تقدم مساعداتها لأهالى غزة

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل (فيديو)

"البترول": الرئيس السيسى انحاز لمحدودى الدخل بتثبيت سعر السولار رغم ارتفاعه عالميًا

إنجازات الدولة فى 10 سنوات.. إنفاق 203 مليارات جنيه على الرعاية الاجتماعية (فيديو)

مساعد وزير البترول للشئون التجارية يكشف دور لجنة تسعير المواد البترولية وآليات عملها

مدحت يوسف: الرئيس السيسى رفض زيادة سعر السولار رغم ارتفاعه عالميًا

آخر مستجدات إجلاء الرعايا الأجانب من معبر رفح (فيديو)

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مفاجأة فى الكشف عن صوت مصر فى الكرة الذهبية 2023

عمر كمال عبدالواحد فى الأهلى.. المارد الأحمر يُجهض مساعى الزمالك وبيراميدز

30 مليونًا أجر ورقص فى ديسكوهات.. شائعات نالت من محمد سلام بعد اعتذاره عن عرض مسرحى تضامنًا مع غزة

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة