السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسر المحتجزين فى غزة يتظاهرون أمام "دفاع الاحتلال" بتل أبيب

أسر المحتجزين في
أسر المحتجزين في غزة يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، في نبأ عاجل، عن أن أسر المحتجزين في غزة يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب.

العدوان الإسرائيلى يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطينى

ويواصل العدوان الإسرائيلي جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم التاسع والعشرين، سواء بجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وعنوانها المجازر الوحشية، التي يشنها الاحتلال مستهدفًا الحياة الإنسانية بأبشع وأفظع الجرائم ضد الإنسانية من قتل للأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزّل، وأيضًا قصف المستشفيات والمساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية والمرافق العامة والخدماتية وقصف الطواقم الطبية والإغاثية والمدنية والصحفية والدعاة والأئمة، أو بجريمة العقاب الجماعي، ودليلها الواضح قطع إمدادات الدواء والغذاء والماء والكهرباء والاتصالات والوقود.

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