السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار السلع التموينية نوفمبر 2023 .. ونصيب كل فرد عبر البطاقة

أسعار السلع التموينية
أسعار السلع التموينية

أسعار السلع التموينية نوفمبر 2023 من أكثر الكلمات الدلالية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية وذلك من قبل الملايين من أصحاب البطاقات التموينية من كافة محافظات الجمهورية حيث بدأت كافة منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية في توزيع السلع الغذائية المدعمة على المواطنين المقييد في منظومة الدعم خلال الشهر الجاري.

أسعار السلع التموينية نوفمبر 2023 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية نوفمبر 2023 وذلك قبل صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددهم 22 مليون بطاقة تموينية مقيد بها نحو 62 مليون مواطن من مختلف محافظات الجمهورية حيث جاءت الأسعار في محلات البدال التمويني كما يلي:-

  • سجل سعر كيلو السكر نحو 12.60 جنيه.
  • سجل سعر زيت خليط وزن 800 مللي نحو 30 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الأرز نحو 12.60 جنيه.
  • سجل سعر المكرونة وزن 800 جرام نحو 13 جنيه.
  • سجل سعر المكرونة وزن 400 جرام نحو 6.5 جنيه.
  • سجل سعر العدس وزن 500 جرام نحو 21 جنيه.
  • سجل سعر الفول المعبأ وزن 500 جرام نحو 9 جنيه.
  • سجل سعر كيلو دقيق نحو 18 جنيه.
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التموين: مصانع شركة السكر تكثف استعداداتها لاستقبال محصول القصب 2024

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سعر الأرز الشعير الآن 2023 والأسعار عبر بطاقات التموين

  • سجل سعر المسلي الصناعي وزن 800 جرام نحو 36 جنيه.
  • سجل سعر الشاي الناعم المعبأ وزن 40 جرام نحو 5 جنيه.
  • سجل سعر الصلصة المعبأ وزن 300 جرام نحو 8 جنيه.
  • سجل سعر التونة المعبأ وزن 140 جرام نحو 18 جنيه.
  • سجل سعر المربي المعبأ وزن 350 جرام نحو 16 جنيه.
  • سجل سعر الطحينة البيضاء وزن 140 جرام نحو 2.50 جنيه.
  • سجل سعر القهوة سريعة الذوبان وزن 18 جرام نحو 4 جنيهات.
  • علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

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نصيب كل فرد من السلع التموينية شهريا 

يحصل كل فرد من الأفراد المقيدة عبر بطاقات التموين في منظمة الدعم على سلع قيمتها 50 جنيه شهريا، وذلك من قائمة السلع التموينية السابق ذكرها في التقرير من اى بدال تمويني تابع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يساهم، ذلك في مشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية.

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