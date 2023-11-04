السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتوجه للعريش لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين

وزير الصحة
وزير الصحة

 توجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم  السبت، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية للأشقاء القادمين من قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر تفقد الوزير عددًا من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.
 

وزير الصحة الفلسطينية: الوضع فى غزة كارثى بعد قصف محيط عدد من المستشفيات

يرافق الوزير، خلال الجولة، الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

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الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة للعلاج بمصر

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، إذ أعلنت وزارة  الصحة والسكان عن استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك في اليوم الثالث لبدء وصول المصابين للجانب المصري من معبر رفح.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كل الحالات، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا، الذي بلغ عددهم 17 مصابًا، بينما كان من المتوقع وصول 28 مصابًا، وذلك نتيجة للأحداث المرتبطة بنقل  المصابين على الجانب الآخر من معبر رفح. 

ولفت «عبدالغفار» إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء  الحجر الصحي في المعبر بتوقيع الكشف الطبي على 448 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 96 طفلًا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف. 

وزير الصحة أخبار الصحة العريش غزة إستقبال المصابين والجرحى الفلسطينين حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

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