وزير الصحة الفلسطينية: الوضع فى غزة كارثى بعد قصف محيط عدد من المستشفيات

علقت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، على تصاعد الأحداث فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، إن الوضع في قطاع غزة هو وضع كارثي وصعب جدًا.

وأضافت أن الوضع صعب بعد قصف محيط مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء اليوم، موضحًا أن هذا الهجوم اللاإنساني واللاأخلاقي واللاديني يعتبر علامة في وجه الإنسانية في القرن الواحد والعشرين.

وأشارت إلى أن الوضع كارثي لعدم وجود الأدوية والمستلزمات والوقود، لأنه بعد الوقود سينطفئ كل المعدات الكهربائية على المرضى في مستشفيات قطاع غزة، مطالبة بتدخل دولي حاد من أجل إيقاف ما يحدث من كوارث في غزة.