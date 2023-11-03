الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سعد الزنط: حماس حققت انتصارًا عسكريًا مميزًا والعرب موقفهم مخزٍ

سعد الزنط
سعد الزنط

تحدث سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، عن الأوضاع في قطاع غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحًا أن هناك علاقة تاريخية بين الفرس واليهود، وأن إيران وتركيا لا تتدخلان في الصراع، وأن الدول العربية لا تقوم بدورها في دعم القضية الفلسطينية.

وقال الزنط، في حوار مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إن حماس حققت انتصارًا عسكريًا مميزًا بنفس مواصفات حرب أكتوبر 1973، وأن إسرائيل تحارب داخل حدودها بمشاركة بريطانية وأمريكية، وأن الحرب ستتوقف خلال أسبوع.

وأضاف أن حماس أصبحت رمزًا للشعب الفلسطيني، وأن شباب فلسطين لديهم عقيدة وشكل جيد يراه العالم الآن.

وأشاد الزنط بالتسليح العسكري لمصر، وأكد أن مصر لن تسمح بمخطط التهجير لسيناء، وأن أمنها القومي أصبح أبعد من الحد الجغرافي للدولة.

ونوه إلى أن العالم الغربي لا يريد الرئيس السيسي في قيادة مصر، وأن هناك مخططا إسرائيليا - غربيا لإذابة الدول صاحبة الحضارات. 

واختتم حديثه بالقول إن التاريخ لن يرحم من يفرط في قضية فلسطين، وأن مصر أكثر البلاد التي دفعت ضرائب اقتصادية وسياسية في سبيل حل الأزمة الفلسطينية.

الصراع الفلسطينى الإسرائيلى قطاع غزة القضية الفلسطينية حرب اكتوبر إسرائيل حماس سعد الزنط ركز الدراسات الاستراتيجية

الأكثر قراءة

عاجل.. العدوان على غزة.. مفاوضات لإقرار هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة يوميًا

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

أمريكا تبدأ التراجع.. وبايدن يحذر نتنياهو: الغضب يتصاعد ضدكم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحفاد «بلفور».. الغرب يُجدد الوعد لـ«إسرائيل»

أمريكا تبدأ التراجع.. وبايدن يحذر نتنياهو: الغضب يتصاعد ضدكم

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة