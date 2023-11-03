سعد الزنط: حماس حققت انتصارًا عسكريًا مميزًا والعرب موقفهم مخزٍ

تحدث سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، عن الأوضاع في قطاع غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحًا أن هناك علاقة تاريخية بين الفرس واليهود، وأن إيران وتركيا لا تتدخلان في الصراع، وأن الدول العربية لا تقوم بدورها في دعم القضية الفلسطينية.

وقال الزنط، في حوار مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إن حماس حققت انتصارًا عسكريًا مميزًا بنفس مواصفات حرب أكتوبر 1973، وأن إسرائيل تحارب داخل حدودها بمشاركة بريطانية وأمريكية، وأن الحرب ستتوقف خلال أسبوع.

وأضاف أن حماس أصبحت رمزًا للشعب الفلسطيني، وأن شباب فلسطين لديهم عقيدة وشكل جيد يراه العالم الآن.

وأشاد الزنط بالتسليح العسكري لمصر، وأكد أن مصر لن تسمح بمخطط التهجير لسيناء، وأن أمنها القومي أصبح أبعد من الحد الجغرافي للدولة.

ونوه إلى أن العالم الغربي لا يريد الرئيس السيسي في قيادة مصر، وأن هناك مخططا إسرائيليا - غربيا لإذابة الدول صاحبة الحضارات.

واختتم حديثه بالقول إن التاريخ لن يرحم من يفرط في قضية فلسطين، وأن مصر أكثر البلاد التي دفعت ضرائب اقتصادية وسياسية في سبيل حل الأزمة الفلسطينية.