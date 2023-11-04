السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأوكرانى ينفى عقد أى محادثات سرية مع روسيا‎

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

نفى وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم السبت، عقد أي محادثات سرية مع روسيا أو مفاوضات حول تسوية الأزمة العسكرية الراهنة معها. 

وأشار كوليبا إلى أن صيغة السلام لأوكرانيا تقوم على احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وأضاف: بكلمات بسيطة، يتعين على روسيا أن تغادر أراضي أوكرانيا وإلى أن يحدث ذلك، وإلى أن تصبح روسيا مستعدة للقيام بذلك، فلا جدوى من إجراء أي محادثات.

ودعا كوليبا إلى الثقة في أوكرانيا ودعم أوكرانيا، وقال: إن انتصارها سيكون أيضًا انتصارًا لألمانيا. وفي تعليقه على الوضع بشأن صواريخ توروس بعيدة المدى، التي كانت أوكرانيا تطلبها من ألمانيا منذ الربيع الماضي، ذكر كوليبا أن "السؤال هو: المجال مفتوح، لكن ألمانيا بحاجة إلى الوقت".. وشدد على أن أوكرانيا طورت علاقات ثقة مع شركائها، ولا ينبغي لهم أن يقلقوا من أن الأسلحة المقدمة قد لا تستخدم على النحو المتفق عليه.

في الوقت نفسه، شكر الوزير الأوكراني الحكومة الفيدرالية الألمانية على نظام باتريوت الثاني، الذي منحته برلين إلى كييف مؤخرًا، مؤكدًا أنه سيساعد في حماية البنية التحتية في أوكرانيا.

ووفقًا لكوليبا، فإن الجانب الأوكراني لا يشعر بأي انخفاض في الدعم من الشركاء الغربيين، على الرغم من أن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط أدت إلى انخفاض التركيز الإعلامي على أوكرانيا بحسب قوله.

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ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 304 آلاف و100 جندي منذ بدء العملية العسكرية

وفي وقت سابق، أكد الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 304 آلاف و100 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم السبت، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 5 آلاف و276 دبابة، و9 آلاف و939 من المركبات المدرعة، و7 آلاف و363 من النظم المدفعية، و861 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و568 من أنظمة الدفاع الجوي، و322 طائرة مقاتلة، و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلًا عن 9 آلاف و716 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1038 من المعدات الخاصة، و5 آلاف و534 طائرة مسيرة، وإسقاط 1551 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

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