الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: روسيا شنت هجومًا بـ40 مسيرة على أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن نحو 40 طائرة مسيرة قتالية شنت هجوما على بلاده في 10 مناطق.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام أن القوات الأوكرانية أسقطت ما يربو على نصف الطائرات المسيرة "الانتحارية" طراز شاهد، التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 كيلوجراما من المتفجرات.

وأضاف: "للأسف، كانت هناك آثار أيضا، دون سقوط قتلى أو جرحى وفقا للبيانات الأولية"، متعهدا بتعزيز الدفاعات الجوية للبلاد.

وتابع: "نعلم أنه لدى اقتراب الشتاء، سيحاول الإرهابيون الروس إحداث المزيد من الأضرار، وسنرد على العدو... بقوة!".

ووقعت الأضرار في ثلاث مناطق، خاركيف بشرق البلاد، ولفيف وإيفانو- فرانكيفسك في الغرب. وأفادت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق بإسقاط 24 طائرة مسيرة.

وقال مدير مكتب الرئاسة أندري يرماك، أمس الخميس، إن روسيا نشرت 243 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في أوكرانيا في أكتوبر وحده، تم إسقاط حوالي 94% منها.

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