السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة 17 لاعبًا.. انطلاق منافسات اليوم الثاني لكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتُقام منافسات المنتخب المصري في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق صباحًا، حيث يشارك الثنائي إيناس الجبالي ونادية حسن في وزن 41 كجم، بينما تشارك اللاعبة أميمة عمر في وزن 50 كجم، ويشارك الثنائي ريحاب رضوان، وحسناء إبراهيم، في وزن 55 كجم.

وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع صباحًا، يشارك الثنائي عمرو فاروق ومنصور صبحي في منافسات وزن+107 كجم، كما يشارك الثنائي أحمد سمير ومروان مصطفى في وزن 107 كجم.

وتستكمل منافسات اليوم الثاني، بمشاركة الثنائي ممدوح قذافي وهادي صموئيل في تمام الساعة الواحدة والنصف إلا خمس دقائق ظهرًا، في منافسات وزن 49 كجم.

كما يلعب الثنائى محمود صبري وإبراهيم القرش في منافسات وزن 72 كجم، في تمام الساعة الواحدة والنصف إلا خمس دقائق.

وبينما تشارك اللاعبة فاطمة محروس في منافسات البطولة وزن 61 كجم في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا.

ويختتم المنتخب بمشاركة الثنائي راندا تاج، ورانيا المرشدي، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا في وزن 86 كجم، وتلعب اللاعبة نادية علي في التوقيت ذاته في منافسات وزن+86 كجم.

وحقق المنتخب المصري 11 ميدالية متنوعة في اليوم الأول من البطولة بواقع خمس ميداليات ذهبية، وخمس ميداليات فضية، وميدالية برونزية.

ويشارك في منافسات البطولة 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: "إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر".

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى باريس 2024.

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