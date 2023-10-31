منتخب الأثقال يستعد لبطولة العالم للأثقال البارالمبي بصالة حسن مصطفى

يستعد المنتخب الوطنى لرفع الأثقال لمنافسات بطولة كأس العالم والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر القادم بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية، أن 12 دولة أكدت حضورها ومشاركتها فى البطولة بجانب مصر الدولة المضيفة، وهى ايطاليا والجزائر ونيجيريا وغانا وتوجو وناميبيا ومولدوفا واستونيا والمجر وزامبيا ومالاوى، فيما يقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة بيومين.



وتعد البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين، حيث استعد المنتخب القومى البطولة بدأها بمعسكر مغلق منذ فترة بالمركز الأوليمبى بالمعادى وتم انتقاله إلى فندق صالة حسن مصطفى اليوم استعدادا للبطولة الكبرى.



وأكد الكابتن شعبان الخطيب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بأن الفرق التى أكدت حضورها تم عمل لجنة استقبال لهم بداية من مطار القاهرة وحتى وصولهم إلى فندق الإقامة .



وأضاف أنه تم اختيار قائمة المنتخب المكونة من يتكون الفريق من 5 جهاز فني وإداري و21 لاعبا و12 لاعبة.