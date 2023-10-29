اللجنة البارالمبية أول هيئة رياضية تدخل عصر التحول الرقمي

انتهت اللجنة البارالمبية المصرية من تخطيط نظام التحول الرقمى لمواردها فى قطاعات الموارد المالية والمشتريات والمخازن، على أن تعمل بالنظام الرقمى خلال 60 بوما فى باقى قطاعاتها.



وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه بأنه جار الانتهاء من نظام المسابقات الالكترونى وتسجيل اللاعبين والتواصل مع الاتحادات واللجان التابعة للجنه من خلال برامج تم اعتمادها فى إطار ما يتم حاليا فى اللجنه البارالمبية الدولية الإدارية.



وأضاف الدكتور حسام الدين مصطفى، بأن اللجنه تشهد تطورا فى جميع المجالات ولابد وأن يتم العمل بها إلكترونيا لمواكبة التطور الذى يحدث فى العالم وحتى يتم تسهيل جميع الخدمات للاتحادات واللجان واللاعبين والعاملين بها.



وأكد أن هذه الاتفاقية هى واحدة من بنود الخطة المستقبلية التي وضعها مجلس إدارة اللجنه منذ توليه المسئولية وجاء أهمها دخول اللجنه عصر التحول الرقمى وتقديم جميع الخدمات سواء للأندية أو الاتحادات واللاعبين وكل من له علاقة بالرياضة زى الإعاقة إلكترونيا من تسجيل أو دفع أو تقديم خدمات وغيرها.

كما سيتم ربط الخدمات الإلكترونية لأسرة ألعاب ذوى الإعاقة بالموقع الالكتروني للجنة والذي يعرض فيه برنامج النشاط المحلي والدولي وسيتم إنشاء إيميل خاص بكل هيئة مع إعطاءهم اسم المستخدم وكلمه المرور حتى يتمكن النادي من الاطلاع على برامج البطولات وتحديد ميزانية كل بطولة سيشارك فيها.