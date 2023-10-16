65 دولة تشارك فى المؤتمر العلمى vista البارالمبي

تستعد اللجنه البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى لإقامة المؤتمر العلمى الدولى " vista" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى الفترة من 31 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى حضور 300 شخصية دولية وعربية ومحلية مابين محاضرين وباحثين ومهتمين وذلك بإشراف اللجنة البارالمبية الدولية

ويجري العمل على قدم وساق داخل أروقة اللجنة البارالمبية للانتهاء من آخر الاستعدادات لاستضافة والذي تستضيفه مصر لأول مرة فى تاريخ القارة الإفريقية.

ويقام حفل افتتاح المؤتمر يوم 31 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور عدد كبير من مسؤولي الرياضة المصرية والأسرة البارالمبية .



حيث قامت اللجنة البارالمبية المصرية بتوجيه الدعوة للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ، ورؤساء الاتحادات الأوليمبية والبارالمبية لحضور افتتاح المؤتمر.



ويحضر المؤتمر 300 شخصية من 65 دولة ، بينهم 30 محاضرا ، ويعرض خلال المؤتمر 120 بحثا علميا في مجال رياضة المعاقين .



ويعد مؤتمر الفيستا أحد أهم الأحداث العلمية التي تعزز مهمة اللجنة البارالمبية الدولية وأهدافها .

وتستضيف مصر على هامش مؤتمر الفيستا بطولة كأس العالم لرفع الاثقال البارالمبي خلال الفترة من 3 الى 11 نوفمبر المقبل ، وكذا البطولة النهائية لسلسلة كأس العالم للسباحة الباراليمبية لعام 2023، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.

17 دولة تشارك في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال الباراليمبي

وأعلنت اللجنة الباراليمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى ، عن مشاركة 17 دولة ببطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها مصر على صالة الدكتور حسن مصطفى خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل.

ويشارك في البطولة 89 لاعب ولاعبة من الـ 17 دولة وهم :"مصر ، أرمينيا ، استونيا ، الجزائر ، جورجيا ، غانا ، إنجلترا ، غينيا ، المجر ، إيطاليا، ملاوي ، مولدوفا ، نيبال ، تنزانيا ، توجو ، زامبيا ، ناميبيا"، ويقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة بيومين.

وتعد البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي المؤهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وتقام البطولة على هامش استضافة مصر لمؤتمر الفيستا العلمي.