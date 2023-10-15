الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

17 دولة تشارك في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال الباراليمبي

رفع الأثقال البارالمبي
رفع الأثقال البارالمبي

أعلنت اللجنة الباراليمبية المصرية مشاركة 17 دولة ببطولة كأس العالم لرفع الأثقال الباراليمبي التي تستضيفها مصر على صالة الدكتور حسن مصطفى خلال الفترة من 3 - 5 نوفمبر المقبل.

يشارك في البطولة 89 لاعبًا ولاعبة من الـ17 دولة وهم: "مصر، أرمينيا، استونيا، الجزائر، جورجيا، غانا، إنجلترا، غينيا، المجر، إيطاليا،  ملاوي، مولدوفا، نيبال، تنزانيا، توجو، زامبيا، ناميبيا".

ويقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة بيومين.

تعد البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي  المؤهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وتقام البطولة على هامش استضافة مصر لمؤتمر الفيستا العلمي.

وأكدت 13 دولة مشاركتها في ببطولة كأس العالم للسباحة الباراليمبية "آخر بطولات سلسلة كأس العالم لعام 2023" التي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.

والدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي: " تركيا، أستونيا، جنوب افريقيا، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، فنلندا، الهند، فرنسا، الكويت، البوسنة، هولندا، إسبانيا".

ويبلغ عدد المشاركين في البطولة حوالي 200 لاعب ولاعبة ومدربًا وإداريًا.

ويقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة ايام 6، 7، 8 نوفمبر المقبل.

ومازال هناك احتمال  قائم لمشاركة المنتخب الروسي أيضا في البطولة ليرتفع عدد الدول المشاركة.

وتقام البطولة على هامش استضافة مصر لمؤتمر الفيستا العلمي.

أبطال العالم في رفع الأثقال البارالمبية الدكتور حسام الدين مصطفى كأس العالم فيستا

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