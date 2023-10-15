الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

13 دولة تشارك في بطولة كأس العالم للسباحة الباراليمبية

الدكتور حسام مصطفى
الدكتور حسام مصطفى

أكدت 13 دولة مشاركتها في ببطولة كأس العالم للسباحة البارالمبية آخر بطولات سلسلة كأس العالم لعام 2023، والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.

والدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هى: "تركيا، أستونيا، جنوب افريقيا، المغرب، الولايات المتحدة، العراق، فنلندا، الهند، فرنسا، الكويت، البوسنة، هولندا، إسبانيا".

ويبلغ عدد المشاركين في البطولة حوالي 200 لاعب ولاعبة ومدربًا وإداريًا.

ويقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة أيام 6 و7و8 نوفمبر المقبل.

ومازال هناك احتمال  قائم لمشاركة المنتخب الروسي، أيضًا، في البطولة ليرتفع عدد الدول المشاركة.

وتقام البطولة على هامش استضافة مصر لمؤتمر الفيستا العلمي.

السباحه البارالمبة مؤتمر فيستا كأس العالم العاصمة الإدارية

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