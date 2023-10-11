وزير الرياضة يبحث مع رئيس البارالمبية الاستعدادات لدورة باريس 2024

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية؛ لبحث الاستعدادات لدورة الالعاب البارالمبية باريس 2024.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، على أهمية استعداد اللجنة واللاعبين للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024، مشيرًا إلى أن الجميع يبذل اقضي جهده من اجل تذليل كل العقبات امام اللاعبين بالاضافة إلى الارتقاء بمستوي اللاعبين؛ من أجل المنافسة على مراكز متقدمة او ميدالية بارالمبية.

ومن جهته؛ تقدم الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته الكبيرة من اجل النهوض بالرياضة البارالمبية في مصر.

كما تناول اللقاء العمل على توفير الرعاية الطبية لجميع اللاعبين والاعداد النفسي والبدني لهم، من اجل بذل كل مجهوداتهم في منافسات البطولة.

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