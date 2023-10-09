الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب الطائرة بعد تأهله لأولمبياد باريس

وزير الرياضة يستقبل
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب الطائرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بعد خوضها منافسات التصفيات العالمية لكرة الطائرة وأقيمت فى اليابان، والتأهل إلي أولمبياد باريس بعد التفوق علي تونس، متصدرًا التصنيف القاري لإفريقيا.

وخلال استقباله للبعثة، قال وزير الشباب والرياضة:"أهنئ بعثة المنتخب المصري للطائرة على تحقيقها للتأهل المثير لأولمبياد باريس،  وهذا الإنجاز الرياضي العظيم يعكس التفاني والإصرار والعزيمة الذي أظهرته اللاعبين خلال مشوار التأهل، ويؤكد علي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل القيادة السياسية  للأبطال الرياضيين، ونحن فخورون بإنجازكم الرائع وتمثيلكم لمصر في أحد أكبر الأحداث الرياضية العالمية، وتأهلكم لأولمبياد باريس يعزز مكانة مصر كقوة رياضية عالمية".

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب الطائرة 

أضاف صبحي:"تمثيل بلدنا في أولمبياد باريس يعد فرصة للتعريف بمواهبنا الرياضية والتنافس مع أفضل الرياضيين في العالم، ونحن واثقون من قدرتكم على تحقيق أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية، ونقدر جهودكم الكبيرة والتضحيات التي قدمتموها للوصول إلى هذا النقطة المهمة، وإنجازكم يلهم الأجيال القادمة ويعزز الأمل في تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية".

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب الطائرة 

وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن شكره لجميع أعضاء البعثة والجهاز الفني والاتحاد المصري للكرة الطائرة على العمل والتحضير الجيد الذي قاموا به للتأهل الي الأولمبياد القادمة، متمنيًا التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني خلال رحلتهم لأولمبياد باريس، معربًا عن ثقته التامة في تمثيلهم المشرف وتحقيق أداءً مميزًا خلال المنافسات.

 

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب الطائرة 

وأشار "صبحي" إلى أن هذا الاستقبال والتكريم يعكس تقدير الدولة المصرية للإنجاز الرياضي الهام الذي حققه الفريق، ويؤكد دعمها المستمر للرياضة في مصر، مؤكدًا على أهمية الاستثمار المستمر في الرياضة وتوفير الدعم اللازم للرياضيين المصريين لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى العالمي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أنه فخور بإنجاز المنتخب الرائع وتمثيلهم لمصر في واحدة من أكبر الأحداث الرياضية العالمية، وأن تأهلهم لأولمبياد باريس يعزز مكانة مصر كقوة رياضية عالمية.

أشرف صبحي المنتخب المصري للطائرة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة

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